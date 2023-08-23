اعمل حسابك.. قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق إمبابة مساء اليوم

كتبت – مرام محمد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع مياه الشرب عن مناطق :"البوهي، المنيرة الغربية، المنيرة الشرقية، شارع التل"، لمدة 6 ساعات، ابتداءً من الساعة الثانية عشرة مساء اليوم الأربعاء الموافق 2023/8/23 وحتى الساعة السادسة صباح غد الخميس الموافق 2023/8/24.

وأوضحت الشركة أن سبب انقطاع المياه يرجع إلى أعمال صيانة بمحبس مياه قطر 300مم نهاية شارع البوهى، الأمر الذي يستلزم قطع المياه بخط قطر 1000 مم لإنهاء تغيير محبس المياه.

من ناحيته كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لسرعة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

وكلف المحافظ رؤساء أحياء إمبابة والمنيرة الغربية بالمتابعة الميدانية بإزالة أي معوقات أمام الشركة المنفذة.

وأكدت محافظة الجيزة بأن الشركة سوف توفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الإتصال بالخط الساخن 125 لتلبية إحتياجاتهم فوراً.