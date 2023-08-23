استمرار حبس المتهم بإنهاء حياة عامل ببولاق الدكرور 15 يوما بسبب خلافات مالية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة الجيزة حبس المتهم بإنهاء حياة عامل فى بولاق الدكرور 15 يومًا على ذمة التحقيقات بسبب خلافات مالية بينهم.

كلفت النيابة العامة بالجيزة، الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهم بقتل عامل فى بولاق الدكرور، نتيجة خلافات بينهما، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بمقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض فى بولاق الدكرور، توجهت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين أن عامل أنهى حياة آخر نتيجة خلافات بينهما، حيث اعتدى عليه بسلاح أبيض أسفر عن مقتله.