ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر فى الهند لـ 26 شخصا.. فيديو

انهارت منصة بناء جسر للسكك الحديد شمال شرقي الهند، الأربعاء، مما أسفر عن مقتل 26 عاملا على الأقل وإصابة آخرين.

وحسب موقع سكاى نيوز، الجسر الواقع على مشارف أيزاوال عاصمة ولاية ميزورام، قيد الإنشاء منذ ما يقرب من عامين.

❗️At least 17 people died in the collapse of a railway bridge under construction in India



The incident occurred in the Indian state of Mizoram, according to the NDTV channel, citing representatives of local authorities. Indian Prime Minister Narendra Modi expressed his… pic.twitter.com/v8mNSwg0YD