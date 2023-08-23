ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر فى الهند لـ 26 شخصا.. فيديو

وكالات

انهارت منصة بناء جسر للسكك الحديد شمال شرقي الهند، الأربعاء، مما أسفر عن مقتل 26 عاملا على الأقل وإصابة آخرين.

وحسب موقع سكاى نيوز، الجسر الواقع على مشارف أيزاوال عاصمة ولاية ميزورام، قيد الإنشاء منذ ما يقرب من عامين.

❗️At least 17 people died in the collapse of a railway bridge under construction in India



The incident occurred in the Indian state of Mizoram, according to the NDTV channel, citing representatives of local authorities. Indian Prime Minister Narendra Modi expressed his… pic.twitter.com/v8mNSwg0YD — Zlatti71 (@djuric_zlatko) August 23, 2023

وأعلن وزير النقل في الولاية تي جيه تي لالنونتلوانغا، من الموقع، انتشال 18 جثة، بينما عثر على 8 جثث أخرى يحاول رجال الإنقاذ انتشالها من تحت الأنقاض.

وذكرت الشرطة أن سكان قرية قريبة من موقع البناء هرعوا لإنقاذ العمال المصابين ونقلهم إلى المستشفى، كما سارع رجال الإنقاذ من القوة الوطنية للاستجابة للكوارث إلى موقع الحادث بحثا عن ناجين.

وتحقق سلطات السكك الحديد في سبب الانهيار.

وفي وقت سابق قالت الشرطة إن 40 عاملا كانوا في الموقع عندما انهارت المنصة.