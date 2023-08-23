اتحاد الغرف التجارية: تأسيس الشركات إلكترونيا نقلة نوعية لتطوير مناخ أداء الأعمال

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صرح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل بأن الهيئة العامة للاستثمار أطلقت آلية تأسيس الشركات افتراضيا من خلال صفحة الإنترنت الخاصة بالهيئة .

وأوضح في بيان له اليوم الأربعاء أن ذلك يمثل نقلة نوعية لتطوير مناخ أداء الأعمال، وبشراكة تامة لكافة الوزارات والهيئات المعنية بالاستثمار، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للاستثمار، مؤكدا أن ذلك نتاج اجتماعات مكثفة خلال الأسابيع الماضية بين كافة الجهات المعنية ليتم إنهاء إجراءات الغرف التجارية والسجل التجاري والبطاقة الضريبية نقابة المحامين، والملف التأميني، وهيئة الرقابة المالية، وسداد كافة الرسوم مرة واحدة من خلال بوابة هيئة الاستثمار.

وأشار الوكيل إلى أن هذا التطوير سييسر الإجراءات وتحسين ترتيب مصر في تقارير أداء الأعمال الدولية، مما سيكون له أثر إيجابي على جذب الاستثمارات، منوها بأن هذه خطوة هامة ويجب أن يليها خطوات مثيلة لكافة الإجراءات المعنية بأداء الأعمال من تراخيص تجارية وصناعية، وتراخيص البناء في إطار التحول إلى الحكومة الإلكترونية، وإنشاء الرقم القومى للمنشآت وتوحيد السجلات المتعددة للشركات.

وأوضح أن هذه أمور تعكف عليها حاليا لجان برئاسة رئيس الوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية ،والتجارة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، وكافة الهيئات التابعة بالشراكة مع اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، لتحديث وتطوير مناخ أداء الأعمال دون تدخل للعامل البشرى في كافة الإجراءات، ولضمان عدم إدراج أي رسوم أو مصاريف مستحدثة من أي جهة، والذي سيتكامل مع خدمات وزارة المالية من ضرائب وجمارك والتي تم ميكنتها ويتم التعامل معها حاليا من خلال الإنترنت.

ومن جانبه قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية،إنه على التوازي جارى تنفيذ خطوة مثيلة بالغرف التجارية واتحادها العام للسجلات الفردية التي تتجاوز أربعة ملايين سجل، لتتكامل مع مراكز التميز بالغرف لجذب أكبر قدر من القطاع غير الرسمي للمنظومة الرسمية لتحقيق العدالة والمنافسة الشريفة مع القطاع الرسمي الذي يسدد ضرائب وتأمينات، وبهدف تحديث منظومة التجارة الداخلية لخفض تكاليف التداول لضمان استقرار الأسعار، والتي سيتم دعمها من خلال مبادرة "توطين" لميكنة تجارة التجزئة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أنه جارى إنشاء أكاديمية التميز بالاتحاد لتدريب العاملين بالغرف وممثلي الهيئات الحكومية المتعاونة، لضمان كفاءة التشغيل وتوحيد النظم وسرعة إنهاء الإجراءات التي تتم حاليا في مراكز التميز في اقل من 22 دقيقة.