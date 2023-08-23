ابنة أيوب عدلي تبيع 10ملايين سهم بشركة رمكو للقرى السياحية خلال جلستين

كتب هانى الحوتى

باعت تيتسيانا ابنة رجل الأعمال أيوب عدلي أيوب 10 ملايين سهم بشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، المملوكة لوالدها، خلال جلستين بقيمة إجمالية 18.5 مليون جنيه لتنخفض حصتها من 42.234% إلى 38.191%، وفقًا لبيانات الشركة للبورصة المصرية.

وبدأت "تيتسيانا" بيع عدد 5 ملايين سهم خلال جلسة أمس الأول الإثنين، بسعر 1.8705 جنيه بقيمة إجمالية 9.3 مليون جنيه، لتنخفض نسبة مساهمتها من 42.234% إلى 40.217%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

وباعت 5 ملايين سهم جديدة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، بسعر 1.8329 جنيه بقيمة إجمالية 9.2 مليون جنيه، لتنخفض نسبة مساهمتها من 40.217% إلى 38.191%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

ويأتي هذا بعدما تحولت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، للربحية محققة 144.42 مليون جينه خلال النصف الأول من عام 2023 مقابل خسائر 187.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، يأتي هذا رغم انخفاض إيرادات النشاط الفندقي إلى 74.14 مليون جنيه، وإيرادات النشاط العقاري إلى 1.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وذلك بعد بيع فندق ستيلا بشرم الشيخ مقابل 700 مليون جنيه.