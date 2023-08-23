إنجازات مبادرة "ازرع" للتحالف الوطني للعمل الأهلي خلال 2023.. تعرف عليها

كتبت إيمان علي

قدم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي عددا كبيرا من الإنجازات والمساهمات منذ نشأته منذ أشهر قليلة من أجل خدمة المواطنين ومساعدة الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية.

ويعد التحالف الوطني، محطة فارقة في العمل الأهلي في مصر، والمكون من 34 كيانا تنمويا وخدميا تحت مظلة واحدة باجمالي عدد متطوعين مشاركين 250 ألف متطوع وإجمالي عدد مواطنين مستفيدين خلال عام واحد 30 مليون مستفيد.

وفي سياق مبادرة اذرع، دشن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لجانا لصغار المزارعين، عملت تلك اللجان على إعادة روابط الفلاحين مرة أخرى وأصبحت ساحات لحلقات نقاشية بين الفلاحين والخبراء في مجال الزراعة والمتخصصين.

‑ تم عقد أكثر من 5 آلاف مدرسة حقلية للفلاحين لتوعيتهم بأساليب الزراعة الصديقة للبيئة والمواكبة للتغيرات المناخية، لتفادي حدوث أي اصابات قاتلة.

‑ تم بناء قاعدة بيانات يتم تحديثها بشكل دوري لصغار المزارعين المستفيدين من المبادرة وربطها بقاعدة بيانات التحالف والتي تشمل كافة أعضاء التحالف لتحديد الخدمات المقدمة بأشكالها المختلفة سواء خدمات مقدمة من مبادرة ازرع أو خدمات من مؤسسات أخرى مقدمة لنفس الاسر.

‑ ومع بدء موسم الحصاد في ابريل ارتفع متوسط الانتاجية المتعارف عليه 12 إردبا للفدان الواحد إلى 20 و22 إردبا للفدان الواحد.

‑ جاري حاليـاً متابعة زراعة فول الصويا و التجهيز والإعداد لزراعة محصول القمح للمرحلة الثانية من مبادرة ازرع 2023 -2024 و المستهدف تنفيذه 500 الف مستفيد في 14 محافظة علي مساحة مليون فدان.