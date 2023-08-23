اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 23 أغسطس 2023 04:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بقنا

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 04:25 م
إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بقنا حادث - أرشيفية
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 7 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادق تصادم سيارتين بطريق الأربعين " نجع حمادي- أبوتشت " الزراعي في قنا.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارة ميكروباص وتروسيكل، بطريق الأربعين " نجع حمادي- أبوتشت "، وتبين أحمد عبداللاه، 43 عاما، وسكينة محمود عوض، 70 عاما، ونادرة أبو المعارف عبد الراضي، 40 عاما، وحسنى أبوالوفا عبدالشافي، 40 عامًا، ومحمود حسني ابوالوفا، 23 عاما، وناصر أحمد علي، 43 عاما، ومديحة أحمد علي.
 
تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

تصادم سيارة

مركز نجع حمادي

امن قنا

محافظة قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة