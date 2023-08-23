إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بقنا

قنا صابر سعيد

أصيب 7 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادق تصادم سيارتين بطريق الأربعين " نجع حمادي- أبوتشت " الزراعي في قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارة ميكروباص وتروسيكل، بطريق الأربعين " نجع حمادي- أبوتشت "، وتبين أحمد عبداللاه، 43 عاما، وسكينة محمود عوض، 70 عاما، ونادرة أبو المعارف عبد الراضي، 40 عاما، وحسنى أبوالوفا عبدالشافي، 40 عامًا، ومحمود حسني ابوالوفا، 23 عاما، وناصر أحمد علي، 43 عاما، ومديحة أحمد علي.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.