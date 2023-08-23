اليوم السابع
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إصابة حارس فيلا بسبب انفجار كابل كهرباء في 6 أكتوبر

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 11:21 ص
إصابة حارس فيلا بسبب انفجار كابل كهرباء في 6 أكتوبر حريق ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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اشتعل حريق بكابل كهرباء داخل فيلا بمدينة الشيخ زايد، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده ونتج عنها إصابة حارس الفيلا ونقل الي المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق داخل فيلا، بمدينة 6 أكتوبر، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده ، وتبين اشتعاله بكابل كهرباء.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.


حريق فيلا حريق كابل كهرباء

اكتوبر

امن الجيزة



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