إزالة مكمورة فحم بدون ترخيص و23 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالبحيرة

وفي سياق متصل، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم العشوائية بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة، وأسفرت عن إزالة مكمورة فحم على مساحة 250 مترا لخطورتها على الصحة العامة.

يذكر أن محافظة البحيرة أقامت خلال الفترة الماضية 101 مكمورة فحم مطورة "65 بمركز رشيد - 28 بمركز الدلنجات - 7 بمركز أبو المطامير - 1 بمركز كوم حمادة".

وتعد المكامير المطورة من التجارب الرائدة التي يجب تعميمها وتوثيقها لما لها من تأثير كبير في ترشيد واستخدام الطاقة بكفاءة وخفض نسبة الملوثات وإنتاج فحم نباتي قابل للتصدير يحقق زيادة في مصادر الدخل القومى.

وتعمل محافظة البحيرة على محورين أساسيين لمواجهة تلوث البيئة اولهما الوقاية، وإعداد الخطة الاستباقية لمواجهة التغيرات المناخية، والمحور الثاني وضع خطة للأزمات والكوارث سواء الطبيعية، المناخية، البيئية أو غير الطبيعية، ووضع خطط تبادلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمحافظات المجاورة.

كما تقوم محافظة البحيرة بدعم كل المشروعات الصديقة للبيئة والتى تعمل على تقليل مسببات التلوث ومنها مكامير الفحم النباتية المطورة.

وتتضمن خطة محافظة البحيرة لمواجهة تلوث البيئة إزالة مكامير الفحم العشوائية الغير مطورة بنطاق المحافظة ومراعاة كافة الإشتراطات والمعايير البيئية المقررة في هذا الشأن مع إتاحة التمويل اللازم، وعقد ندوات للشباب لمثل تلك المشروعات الصديقة للبيئة.