إجلاء نحو 100 ألف شخص بسبب فيضانات فى باكستان

وكالات

أجلت السلطات الباكستانية نحو 100 ألف شخص بسبب الفيضانات، حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.

وكانت قد ضربت الأمطار الموسمية الغزيرة باكستان، وتسببت في أضرار جرّاء تدفق السيول وفيضان الأنهار، ما أدى إلى نزوح المئات.

ونزح المئات بعدما فاض نهر تشيناب في ولاية البنجاب الباكستانية وغمرت المياه 50 قرية على الأقل، على ما أفاد مسؤولون.

وكانت السلطات الباكستانية، قد أجلت أكثر من 14 ألف شخص من قرى أخرى في الولاية بسبب فيضانات نجمت عن أمطار موسمية في وقت سابق من هذا الشهر.