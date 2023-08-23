اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إجلاء نحو 100 ألف شخص بسبب فيضانات فى باكستان

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 10:11 ص
إجلاء نحو 100 ألف شخص بسبب فيضانات فى باكستان فيضانات - صورة أرشيفية
وكالات

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أجلت السلطات الباكستانية نحو 100 ألف شخص بسبب الفيضانات، حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.

وكانت قد ضربت الأمطار الموسمية الغزيرة باكستان، وتسببت في أضرار جرّاء تدفق السيول وفيضان الأنهار، ما أدى إلى نزوح المئات.

ونزح المئات بعدما فاض نهر تشيناب في ولاية البنجاب الباكستانية وغمرت المياه 50 قرية على الأقل، على ما أفاد مسؤولون.

وكانت السلطات الباكستانية، قد أجلت  أكثر من 14 ألف شخص من قرى أخرى في الولاية بسبب فيضانات نجمت عن أمطار موسمية في وقت سابق من هذا الشهر.

 


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