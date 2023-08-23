وكتب المكتب الصحفي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن هناك معلومات تفيد بأن اثنين آخرين من موظفي المدرسة قد يكونان تحت الأنقاض.

يُشار إلى أن الهجوم وقع بواسطة طائرة روسية بدون طيار.

وقد تسبب القصف في تدمير مبنى المدرسة، وجاري حاليا عمليات الإغاثة لفرق الإنقاذ.