أفاد المكتب الصحفى للشرطة الأوكرانية بمصرع معلمين اثنين على الأقل وإصابة 4 آخرين في قصف استهدف مدرسة فى منطقة سومى بشمال شرق أوكرانيا.

وقد تسبب القصف في تدمير مبنى المدرسة، وجاري حاليا عمليات الإغاثة لفرق الإنقاذ.

يُشار إلى أن الهجوم وقع بواسطة طائرة روسية بدون طيار.

وكتب المكتب الصحفي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن هناك معلومات تفيد بأن اثنين آخرين من موظفي المدرسة قد يكونان تحت الأنقاض.

من جانب أخر، زار وزير الطاقة البريطاني جرانت شابس العاصمة الأوكرانية كييف في وقت اتخذت فيه المملكة المتحدة إجراءات لدعم إمدادات الوقود الحيوى لمصانع أوكرانيا للمساعدة في تزويد الدولة بالطاقة خلال فصل الشتاء.

وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية اليوم الأربعاء، يزور شابس كييف للقاء كبار وزراء الحكومة وشخصيات بارزة في صناعة الطاقة لمناقشة تعافي أوكرانيا ودعم المملكة المتحدة المستمر منذ بدء الحرب الروسية .

وتأتي زيارة شابس بعد شهرين فقط من استضافة المملكة المتحدة لمؤتمر تعافي أوكرانيا في لندن، حيث تجاوزت الالتزامات الدولية لتعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها 60 مليار دولار. ووافقت حكومة المملكة المتحدة أيضا على مذكرة تفاهم تلتزم بتقديم الدعم لقطاع الطاقة في أوكرانيا ومستقبل الطاقة الخضراء.

وفي إطار الزيارة، تفقد جرانت شابس محطة كهرباء، وهي جزء مهم من البنية التحتية الوطنية في أوكرانيا، تضررت بشدة بسبب القصف الروسي وتخضع الآن للإصلاحات.

وجاءت الزيارة في وقت أعلنت فيه المملكة المتحدة عزمها تقديم 192 مليون جنيه إسترليني (نحو 245 مليون دولار) لأوكرانيا لشراء الوقود النووي لمحطاتها الذرية.

وبمجرد تقديم هذا الدعم، سيصل إجمالي المساعدات غير العسكرية التي تقدمها المملكة المتحدة لأوكرانيا إلى ما يقرب من 5 مليارات جنيه إسترليني.