اليوم السابع
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الأربعاء، 23 أغسطس 2023 06:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أمين عام رابطة العالم الإسلامى يلتقى علماء القرن الأفريقى فى أديس أبابا

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 05:16 م
أمين عام رابطة العالم الإسلامى يلتقى علماء القرن الأفريقى فى أديس أبابا الشيخ العيسى يلتقي بعدد من الطلاب والطالبات خلال جولته في أكاديمية الأولية باثيوبيا.

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التقى أمين عام رابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، جمعًا من كبار العلماء والمفتين في القرن الأفريقي.

 

وأكّد فضيلته، خلال اللقاء الذي يأتي في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية إثيوبيا، على أهمية التمسك بالقيم الإسلامية وتعزيز العمل الإسلامي المشترك منوِّهًا بالدور المحوري الذي يضطلع به العلماء في ترسيخ قيم الاعتدال في المجتمعات، ولاسيما تعزيز التعايش والاحترام المتبادل بين مكونات التنوع الوطني.

 

ثم جمع فضيلتَهُ لقاءٌ عامٌّ بحضور سماحة رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بإثيوبيا، الشيخ حجي إبراهيم، بعددٍ من خريجي الأكاديمية الأوّلية، أكد خلاله على أهمية تعزيز العمل الإسلامي وتضامنه مع المنظومة الوطنية، ومن ذلك العمل الإنساني الذي يقدِّم للجميع الصورة الحقيقية للإسلام جاء رحمة للعالمين وقال نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم"خير الناس أنفعهم للناس".

 

وفي سياق الزيارة، وقف الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ العيسى، في العاصمة الإثيوبية، على جهود وبرامج عددٍ من المنظمات الإنسانية المحلية والدولية، من شركاء رابطة العالم الإسلامي، الذين يقدمون الدعم والرعاية لشرائحَ كبيرةٍ من اللاجئين والنازحين والمحتاجين، مجددًا التأكيد على التزام الرابطة بدعم عملهم الخيّر والبرامج الإنسانية.

 

كما أشاد الدكتور العيسى بالعاملين في المنظمات والجمعيات الخيرية، داعيًا لهم بالتوفيق والسداد.

الرابطة مع علماء القرن
الرابطة مع علماء القرن

 

الشيخ العيسى برفقة سماحة الشيخ حجي ابراهيم وعدد من خريجي أكاديمية الأولية من القيادات الإسلامية.
الشيخ العيسى برفقة سماحة الشيخ حجي ابراهيم وعدد من خريجي أكاديمية الأولية من القيادات الإسلامية.

 

الشيخ العيسى لدى لقاءه علماء القرن الأفريقي في أديس أبابا
الشيخ العيسى لدى لقاءه علماء القرن الأفريقي في أديس أبابا

 

الشيخ العيسى يلتقي بعدد من الطلاب والطالبات خلال جولته في أكاديمية الأولية باثيوبيا.
الشيخ العيسى يلتقي بعدد من الطلاب والطالبات خلال جولته في أكاديمية الأولية باثيوبيا.

 

جانب من حضور علماء القرن الافريقي للقاء الشيخ العيسى.
جانب من حضور علماء القرن الافريقي للقاء الشيخ العيسى.

 

جانب من لقاء الرابطة لعلماء القرن الأفريقى
جانب من لقاء الرابطة لعلماء القرن الأفريقى

 

د. العيسى متحدثاً عن القيم الإسلامية بحضور سماحة رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في اثيوبيا وجمع من العلماء الأفارقة والأثيوبيين.
د. العيسى متحدثاً عن القيم الإسلامية بحضور سماحة رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في اثيوبيا وجمع من العلماء الأفارقة والأثيوبيين.

 

لقاء الرابطة مع علماء القرن الأفريقى
لقاء الرابطة مع علماء القرن الأفريقى

 


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