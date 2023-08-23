أمين برلمانية مستقبل وطن: كلنا على قلب رجل واحد فى دعم الرئيس السيسى

كتب سمير حسنى

شدد النائب محمد صبري أمين الشؤون البرلمانية المركزي بحزب مستقبل وطن، على أن الحزب داعم للدولة المصرية والرئيس السيسي، مشيرا إلى أن بيان الحزب اليوم هو تأكيد لهذا الدور، حيث أن الحزب بكل كوادره من القاعدة إلى القمة هدفه مساندة الدولة المصرية، والكل على قلب رجل واحد يدعم الرئيس السيسي.

أضاف أمين الشؤون البرلمانية المركزي بحزب مستقبل وطن، في تصريحات لـ"اكسترا نيوز"، أن الإقليم يواجه مشاكل كثيرة.. واستطاع الرئيس السيسي بجدارة أن يمر بمصر بأمان وأثبت تواجد القاهرة إقليميا ودوليا، مشيرا فى الوقت ذاته إلى الإنجازات التي تمت على أرض مصر رغم التداعيات التي يمر بها العالم الآن.

وتابع: ما حدث في مصر خلال العشر سنوات الماضية نقلة حضارية كبيرة جدا خاصة للأجيال القادمة، متوقعا حدوث انفراجة كبيرة الفترة المقبلة وسط مؤشرات بزيادة الصادرات.