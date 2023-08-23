اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 23 أغسطس 2023 05:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

أمين برلمانية مستقبل وطن: كلنا على قلب رجل واحد فى دعم الرئيس السيسى

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 04:11 م
أمين برلمانية مستقبل وطن: كلنا على قلب رجل واحد فى دعم الرئيس السيسى حزب مستقبل وطن
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شدد النائب محمد صبري أمين الشؤون البرلمانية المركزي بحزب مستقبل وطن، على أن الحزب داعم للدولة المصرية والرئيس السيسي، مشيرا إلى أن بيان الحزب اليوم هو تأكيد لهذا الدور، حيث أن الحزب بكل كوادره من القاعدة إلى القمة هدفه مساندة الدولة المصرية، والكل على قلب رجل واحد يدعم الرئيس السيسي.

أضاف أمين الشؤون البرلمانية المركزي بحزب مستقبل وطن، في تصريحات لـ"اكسترا نيوز"، أن الإقليم يواجه مشاكل كثيرة.. واستطاع الرئيس السيسي بجدارة أن يمر بمصر بأمان وأثبت تواجد القاهرة إقليميا ودوليا، مشيرا فى الوقت ذاته إلى الإنجازات التي تمت على أرض مصر رغم التداعيات التي يمر بها العالم الآن.

وتابع: ما حدث في مصر خلال العشر سنوات الماضية نقلة حضارية كبيرة جدا خاصة للأجيال القادمة، متوقعا حدوث انفراجة كبيرة الفترة المقبلة وسط مؤشرات بزيادة الصادرات.

 

 

 


حزب مستقبل وطن

الرئيس السيسي

انتخابات الرئاسة

انتخابات 2024



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة