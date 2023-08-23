اليوم السابع
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أمن الجيزة يضبط المتهم بقتل شخص نتيجة إطلاق النار عليه في شوارع العجوزة

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 12:40 ص
أمن الجيزة يضبط المتهم بقتل شخص نتيجة إطلاق النار عليه في شوارع العجوزة متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهم بقتل شخص بإطلاق النار عليه، بأحد شوارع العجوزة، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، بسبب خلافات بينهما، فتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار عليه بأحد شوارع منطقة العجوزة. 
 
توجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، بإشراف العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد مصطفى خليل مفتش المباحث الجنائية، وتبين أن المجني عليه تعرض لإطلاق نار، مما أسفر عن مقتله في الحال، وتم التوصل لهويته.
 
بتكثيف التحريات نجح المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، من تحديد هوية المتهم بقتل المجني عليه، وتمكن من القبض عليه، وضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وبمواجهته اعترف بإنهاء حياته بسبب خلافات سابقة بينهما.
 
تم إخطار اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبه اللواء أحمد الوتيدي، اللذان وجها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر المحضر اللازم  لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 
 

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