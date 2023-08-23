أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 23-8-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 23-8-2023.

إيقاف التداول على 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، وجدوى للتنمية الصناعية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي.

البورصة تخسر 5 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 2.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.233 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 736.5 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 85.1 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.57% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.25%، والعرب على 7.18%، واستحوذت المؤسسات على 27.59% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.40%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 32.6 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 27.9 مليون جنيه، 74.1 ألف جنيه، 3.4 مليون جنيه، 7.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 18133 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 21976 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 7591 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 3679 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 5413 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 5482 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1369 نقطة.

وصعدت أسهم 44 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 106 شركة، ولم تتغير مستويات 51 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- جدوى للتنمية الصناعية بسعر إغلاق 1.668 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.39%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 3.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.64%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 28.690 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.51%.

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 30.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.82%.

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.220 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.62%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 199.150 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.51%.

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 18 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.50%.

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 2.690 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.60%.

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 0.301 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.23%.

- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 5.740 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.44%.