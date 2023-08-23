أخبار مصر.. الإسكان تطرح 2530 قطعة أرض متميزة فى 14 مدينة بمشروع "بيت الوطن"

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تصريح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار حالياً الإعداد لطرح المرحلة التاسعة، بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى، ووزارة الاتصالات، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير الأراضى السكنية لأبنائها العاملين بالخارج، وتلبية رغبتهم فى تملك مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم.

وأوضح وزير الإسكان، أن المرحلة التاسعة، ستضم 2530 قطعة أرض بمواقع متميزة بـ14 مدينة جديدة (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - العاشر من رمضان – السادات - 15 مايو - دمياط الجديدة - الشروق - العبور الجديدة - أكتوبر الجديدة - حدائق العاصمة - المنيا الجديدة - قنا الجديدة - أسوان الجديدة).

وأشار الوزير إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن الموعد المحدد لفتح باب الحجز، ويمكن الاطلاع على أماكن الأراضي من خلال الموقع الإلكترونى للمشروع.. فيما يلى موجز لأهم الأنباء.



التعليم تعلن حاجتها لمعلمين للعمل بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية للتكنولوجيا أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم للالتحاق بفريق عمل المدارس الوطنية للعلوم التقنية من 23 أغسطس حتى 2 سبتمبر 2023 بنظام التكنولوجيا التطبيقية، موضحة أنه انطلاقا من الدور الرائد الذي تقوم به المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" من العمل على تنمية قدرات رأس المال البشري ورفع كفاءة القوى العاملة بقطاع الصناعة؛ فقد تم البدء في تطوير عدد من مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني القائمة بمحافظات مصر

المختلفة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ بهدف خلق نموذج وطني ذو احترافية واعتماد دولي في تأهيل وتدريب الشباب المصري للعمل بالصناعة المصرية وأيضًا فتح الباب لهم للالتحاق بسوق العمل الدولي من خلال تعليمهم وتدريبهم طبقًا للمعايير الدولية وخدمة القطاع الصناعي في مصر للنمو لتحقيق الهدف المنشود.



طقس حار غدا ورمال مثارة جنوبا واضطراب ملاحة والعظمى بالقاهرة 33 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن تشهد حالة الطقس غدا الخميس ، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء يكون مثير للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد ، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين ، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.



المستشار وليد حمزة: نرحب بمتابعة المنظمات الدولية والمحلية لانتخابات الرئاسة قال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن مجلس إدارة الهيئة صرح في بيانات سابقة بأن القضاة متواجدون منذ اللحظة الخاصة بإعداد الجدول الزمني وصولا للانتخابات حتى الفرز وإعلان النتيجة، مشيرا إلى أنه تم تحديد الكميات المطلوبة من الحبر الفوسفورى المستخدم في العملية الانتخابية كون الأعداد المقيدة في جداول الناخبين زادت، معلقا:" نوفر كل الاشتراطات الصحية المطلوبة، موضحا ان الحبر الفوسفورى أحد الضمانات الموجودة للناخب لأداء العملية الانتخابية.

وبسؤاله عن كيفية التنسيق بين منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام سواء المحلية او الأجنبية الموجودة في مصر لاستخراج التصاريح اللازمة للتغطية، أضاف «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «لدينا منظمات موجودة ومقيدة بالفعل لها تصاريح سابقة، والموقع الرسمي لهيئة «الويب سايت» يوفر إمكانية تسجيل المنظمات، ونرحب بأى منظمة محلية أو دولية تريد التواجد وفقا للشروط والتصاريح التى يتم استخراجها من قبل الهيئة".



رئيس قناة السويس: تعاملنا باحترافية مع عطل ناقلتين وعودة الملاحة خلال ساعات أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن قاطرات الإنقاذ البحرى للهيئة نجحت فى التعامل الفورى مع طوارئ الملاحة والأعطال الفنية التى تعرضت لها ناقلتين خلال عبورهما للقناة ضمن قافلة الشمال فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وأوضح رئيس الهيئة أن احتكاك بسيط حدث بين ناقلة الغاز الطبيعى المسال "BW LESMES" وناقلة البترول التى تليها " BURRI" خلال التوقف المفاجئ للناقلة" BW LESMES" بالمجرى الملاحى فى الكيلو متر 144 ترقيم قناة بعد تعرضها لعطل فنى فى التوجيه والماكينات أفقدها القدرة على التوجيه، وذلك بالتوازى مع شدة التيار الذى دفع بالناقلة BURRI نحو الاحتكاك بالناقلة العاطلة.

وأكد الفريق ربيع أن قاطرات الهيئة نجحت فى التعامل مع الموقف الملاحى الطارئ بسحب الناقلة" BURRI" ورباطها بالتوازى مع أعمال توصيل أسلاك أربع قاطرات أخرى بالناقلة العاطلة "BW LESMES" وبدء قطرها من خلال قاطرة الإنقاذ " عزت عادل" بقوة شد 160 طن، والقاطرات مصاحب 2" و"سويس 1" و" سويس 2"، مشيرا فى هذا الصدد إلى انتهاء أعمال قطر الناقلة "BW LESMES "خارج المجرى الملاحى للقناة.



إمام عاشور جاهز للمشاركة فى تدريبات الأهلى بعد إنهاء برنامجه التأهيلى أنهى إمام عاشور لاعب الأهلي الجديد برنامجه التأهيلي بعد تعافيه من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال تواجده في فريقه السابق ميتلاند الدنماركي، قبل الانتظام في فترة إعداد الفريق الأحمر ضمن التحضير للموسم الجديد.

ويبدأ إمام عاشور تدريباته مع الأهلي غدا الخميس مع بداية فترة الإعداد، في الظهور الأول مع الفريق الأحمر منذ الانضمام له خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخاض إمام عاشور برنامج تأهيلي مكثف خلال الفترة الماضية تحت إشراف محمود حمدي أخصائي التأهيل في الأهلي، حيث خاض تدريباته بدنية وتدريبات بالكرة لتجهيز نفسه بشكل قوي قبل الظهور الأول مع الأهلي.