CNN: ترامب يعتزم تسليم نفسه لسجن فولتون فى جورجيا يوم الخميس

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه يعتزم تسليم نفسه في سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، الخميس، على خلفية قضية محاولة إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام الرئيس جو بايدن عام 2020.

وحسب موقع سى ان ان، قال ترامب، عبر منصة "تروث سوشال": "سأذهب إلى أتلانتا في جورجيا، يوم الخميس ليتم اعتقالي من قبل المدعية العامة اليسارية، فاني ويليس".

وفي غضون ذلك، قال مصدر في سلطات إنفاذ القانون، إن التفاصيل الدقيقة بشأن إجراءات عملية تسليم ترامب نفسه للسلطات "تم حجبها ومن المرجح عدم نشرها"، وأضاف: "سيكون الأمر روتينيا".

يذكر أنه من المقرر إجراء أول مناظرات الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، مساء الأربعاء، وقال دونالد ترامب إنه لا يعتزم حضورها.