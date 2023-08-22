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4 طرق للتواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة.. تعرف عليها

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 03:00 ص
4 طرق للتواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة.. تعرف عليها طرق التواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة
كتبت - مرام محمد

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أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة في إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، 4 طرق للتواصل مع الشركة لتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين حول الخدمات المقدمة، وذلك على النحو التالي:
 
-الموقع الإلكتروني للشركة www.gcww.com.eg.
 
-الصفحة الرسمية للشركة على الفيسبوك www.facebook.com/Gizagcww.
 
-الواتس اب الخاص بالشركة على رقم: 0122179777 .
 
-الاتصال بالخط الساخن 125.
 
يأتي ذلك في إطار حملة "كل يوم معلومة تهمك"، التي أطلقتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس منصور بدوي؛ لتعريف جمهور العملاء بالخدمات التي تقدمها الشركة، ورفع وتعزيز ثقافة الوعي المائي، والتعريف بالسلوكيات الصحيحة في استخدام المياه، وكذلك تقديم معلومات متنوعة لجمهور العملاء، تتضمن جوانب أنشطة خدمة العملاء، وجودة المياه، وقنوات التواصل مع الشركة.
 
وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أماكن فروع مراكز خدمة العملاء الخاصة بها بوسط محافظة الجيزة لتلقى طلبات المواطنين، على النحو التالي:
 
-ميدان الكيت كات بجوار بنك مصر – الكيت كات.
-شارع شارل ديجول – محطة مياه الجيزة – الجامعة.
-شارع ترعة الزمر أرض اللواء أمام سلم الأليزيه – أرض اللواء.
-شارع ترعة السواحل بجوار محطة صرف طناش – جزيرة محمد.
-تقاطع شارع 17 من 31 مدينة التحرير إمبابة – المنيرة الغربية.
-شارع ترسا الهرم ناصية شارع المحولات – الرماية.
-شارع منشأة البكاري قرية المنشية – منشأة البكاري.
-البوابة الرابعة خزان المياه – هضبة الأهرام.
-شارع المستشفى أمام السنترال – العمرانية.
-شارع 10 بجوار كنيسة العذرا ومارجرجس – بولاق الدكرور.
 
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