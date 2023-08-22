33 فريقا يشاركون فى دورى "أبطال الأقاليم" على ملاعب مركز شباب شهداء بحر البقر

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظم مركز شباب 15 بحر البقر بمركز الحسينية محافظة الشرقية برئاسة محمد جمال علي دورة رياضية ضمت عدد من مراكز 3 محافظات هي بورسعيد والإسماعيلية والشرقية تحت رعاية الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة وهشام إسماعيل، مدير إدارة الشباب والرياضة بالحسينية.

وقال عبدالرشيد عبدالمقصود أحد منظمى الدورة أن الدورة هدفها تجميع الشباب وبث روح المودة والتقارب بين الشباب وشارك فيها 33 فريقا من مراكز الحسينية ومنشأة أبوعمر والقنطرة غرب وشادر عزام.

واستمرت الدورة مدة 8 أسابيع وراعت اللجنة المنظمة ضرورة الانسجام والتناغم بين اللاعبين وانعكس على الجمهور المتابع للمباريات والذى أظهر التحاب والتآلف والود بين أبناء الوطن الحبيب.

وأشار محمد العزوني أحد المنظمين، إلي أن الدوره لاقت قبولا لدى الجميع من لاعبين وجمهور حيث أجريت المباريات على ملاعب مركز شباب 15 بحر البقر وكانت المباراة النهائية بين فريقى مركز شباب 3 بحر البقر ومركز شباب المناجاة الكبرى حيث توج فريق مركز شباب 3 بحر البقر بحصوله على كأس البطولة بفوزه 2/1 .

حكم المباراه النهائية حكم الدوري الممتاز ياسر عبد الحق حكم ساحة وساعده، إسماعيل محمد مساعد أول، وأحمد علي مساعد ثاني، وقام بالتعليق على المباريات عبدالله عمار وحسام جمال وعكس العدد الجماهيري الكبير قوة التنافس في الدورة.

حضر المباراة النهائية المحاسب محمد محمود، رئيس وحدة شهداء بحر البقر المحلية والدكتور محمد عباس زغلول الأستاذ بجامعة الزقازيق وفرج كمال نجم فريق الشرقية الأسبق وعمد ومشايخ مركز الحسينية ومنشية أبوعمر والقنطرة وشادر عزام.



دورى أبطال الأقاليم على ملاعب مركز شباب شهداء بحر البقر (1)



دورى أبطال الأقاليم على ملاعب مركز شباب شهداء بحر البقر (2)