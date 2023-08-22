10 معلومات عن العام الدراسي الجديد.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاستعداد للعام الدراسي الجديد، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل الاستعداد للدراسة.

- ينطلق العام الدراسى الجديد للطلاب فى المدارس الرسمية والرسمية للغات الحكومية والخاصة 30 سبتمبر المقبل.

- إتاحة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للمدارس الدولية فرصة بدء الدراسة نهاية أغسطس الحالى.

- دخول الصف السادس الابتدائي ضمن سنوات التطوير بالعام الدراسي الجديد 2023,2024، حيث تم الانتهاء من تأليف مناهج الصف السادس الابتدائي.

- تم مراجعة مناهج الصفوف الابتدائية المطورة لتناسب أيام الدراسة الفعلية حتى لا يكون المحتوى طويلا ويمثل عبء على الأطفال حيث يجب أن يتمتعوا بالتعلم.

- بحث أعمال الصيانة فى المدارس لتأمين دخول الطلاب والتأكد من أنها لا توجد مشكلات فى الصيانة حرصا على سلامة وحياة الطلاب داخل المنشآت التعليمية، إضافة إلى تسكين التلاميذ فى الصفوف الأولى بالأدوار السفلية بالمدارس .

- تعمل المديريات والإدارات التعليمية حاليا على الانتهاء من أعمال التحويل لتسكين الطلاب فى المدارس حيث من المقرر أن يتم الانتهاء من طلبات التحويل مع نهاية الشهر الحالى.

- تسكين التلاميذ الملتحقين بالصفوف الأولى سواء الصف الأول الابتدائي أو رياض الأطفال وفقا لنتائج تنسيق القبول بالمدارس الرسمية للغات، إضافة إلى تسكين طلاب الصف الأول الثانوي العام فى المدارس وأيضا الأول للتعليم الفنى.

- ستعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال الفترة المقبلة على التعاقد مع المعلمين الجدد استعداداً لدخول العام الدراسى الجديد للمساهمة فى سد العجز.

- انتهاء لجنة التحويلات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من البت فى طلبات التحويل للصفوف بالمرحلة الثانوية على مستوى الجمهورية.

- إعداد مواد تعليمية وتدريبية متميزة لمناهج المواد الدراسية لكافة المراحل التعليمية وتحميلها على موقع الوزارة استعداداً للعام الدراسي الجديد وتكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف محافظات الجمهورية وتجهيز من 2-5 قاعات دراسية لتفعيل مجموعات الدعم المدرسى للطلاب مع تعظيم دور المنصات والقنوات التعليمية بمشاركة خبراء متميزين في مختلف المواد الدراسية