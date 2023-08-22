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وزير خارجية كوبا لـ"شكرى": نتطلع لمشاركة مصر فى قمة مجموعة الـ77 والصين

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 05:13 م
وزير خارجية كوبا لـ"شكرى": نتطلع لمشاركة مصر فى قمة مجموعة الـ77 والصين اتصال هاتفى بين الوزير سامح شكري ونظيره الكوبي
كتب أحمد جمعة

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تلقى سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم الثلاثاء من وزير خارجية كوبا "برونو رودريجيز"، بحسب ما صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية.

وقال السفير أبو زيد، إن وزير الخارجية الكوبي أعرب عن تقدير بلاده للتطور الملحوظ الذى تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطلعها لمشاركة مصر في قمة مجموعة الـ77 والصين المقرر عقدها يومي 15 و16 سبتمبر 2023 بالعاصمة الكوبية هافانا.

وفى هذا الإطار، ثمن الوزير سامح شكري العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية عام 1958، مشيراً إلى تطلع مصر لتعزيز روابط التعاون والصداقة مع كوبا، لاسيما في المجالين الاقتصادي والتجاري. كما أعرب عن التقدير للتنسيق مع كوبا في المحافل الدولية متعددة الأطراف، والجهود التي تبذلها الرئاسة الكوبية لمجموعة الـ77 والصين.


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