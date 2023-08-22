وزير التعليم: الدولة تهتم برعاية المتفوقين والوزارة حريصة على دعمهم

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم إن استراتيجية بناء الإنسان التي أطلقتها الدولة 2018 تستهدف تعليم أبنائنا المهارات، والقدرات، والجدارات، وليس تحصيل الدرجات فقط.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعد الطلاب لامتلاك العقلية الذهنية السليمة، وامتلاك المهارات الشخصية التى تؤهلهم لتغيرات المستقبل، وتوظيف قدراتهم، موضحًا أن أحد أولويات اهتمام الدولة المصرية رعاية المتفوقين والنابغين والموهوبين، و الوزارة حريصة على مواصلة دعمهم وتشجيعهم.

وأضاف الوزير أن تطوير التعليم مسئولية وخطة دولة، وليست مسئولية الوزارة فقط، مشيراً إلى ضرورة وجود تحالفات وتضافر للجهود والتعاون مع المجتمع المدنى.

وكانت وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أكد فى وقت سابق أن القيادة السياسية مهتمة باكتشاف ورعاية الموهوبين في المجالات وصقل مهاراتهم في جميع التخصصات، مشيرًا إلى أن الوزارة تهتم بالكشف عن المبدعين والموهوبين من الطلاب في كافة المجالات العلمية والرياضية والفنية والثقافية، بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة، والثقافة بهدف دعم ورعاية الموهوبين والنوابغ والمتفوقين.