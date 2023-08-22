وحدة تكافؤ الفرص بوزارة النقل تعقد ورش توعية عن الصحة الإنجابية والعنف ضد المرأة

كتب سيد الخلفاوى

وجه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وحدة تكافؤ الفرص بوزارة النقل باستكمال دورها وانخراطها بشكل أكبر فى تحقيق خدمة للعاملين برفع الوعى الصحى وتنفيذ العديد من برامج التوعية ذات العلاقة بمحاور الارتقاء بالأسرة المصرية ورفع الوعى الصحى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى للسيدات العاملات داخل وزارة النقل والجهات التابعة ومن خلال خطة الوحدة للعام المالي 2023-2024 والتي تم بدأها فى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

يأتى ذلك في ضوء المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021 والذي يهدف إلي جودة حياة المواطن والأسرة المصرية بشكل عام من خلال ضبط النمو السكانى والارتقاء بالاسرة المصرية وصحة المرأة المصرية بوجه خاص وذلك بتقديم تيسيرات الوصول الى (خدمات الصحة الإنجابية ).

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين على شاهين – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية بالعمل على تنظيم الندوة التوعوية داخل قاعة الاجتماعات بمقر الهيئة العامة لميناء الاسكندرية حيث تم استقبال ما يزيد عن 75 من السيدات والآنسات العاملات بالهيئة وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة للاستفادة من الندوة التوعوية الخاصة بصحة المرأة ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بهدف تثقيف المرأة والتوعية عن الشائعات الخاطئة و تصحيح المفاهيم للحفاظ على صحة الأم والجنين أثناء الحمل خاصةً ان هذه الندوات تتيح التواصل مع السيدات العاملات بمختلف الجهات التابعة لوزارة النقل و طبقاً للخطة الموضوعة من وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة لتنظيم العديد من الندوات التوعوية الخاصة بصحة المرأة والوسائل المختلفة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والعنف ضد المرأة والتثقيف المجتمعي بشكل عام لكافة العاملات بقطاعات الوزارة على مستوي الجمهورية.

وحضر الندوة ممثلين عن قطاع السكان وتنظيم الأسرة بمدرية الشئون الصحية بالإسكندرية وتوفير سيارة قافلة طبية مجهزة من بداية اليوم حيث تم اختيار نخبة منتقاه من العاملات بالوزارة وهيئاتها التابعة وعددهم (4) موظفة لتوصيل رسائل التوعية بالصحة الانجابية على الهيئات والشركات التابعة حيث قام المحاضرين بمناقشة عدة موضوعات أهمها الكشف المبكر عن الأورام و لماذا تنظيم الأسرة و التعرف على مختلف وسائل تنظيم الأسرة وأيضا رسائل التنظيم ما بعد الولادة و وشرح أهم الشائعات المتداولة حول تنظيم الأسرة و أيضا والتعريف بالخدمات المقدمة للمرأة بوحدات و مراكز وزارة الصحة

ونظام وأدوات المتابعة المستمرة حيث أشرفت على شرح المادة العلمية السيدة الدكتورة فيروز سليم رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى السكة الحديد .

ووعدت رئيسة وحدة تكافؤ الفرص بالعمل الدؤوب لتحضير العديد من ورش العمل القادمة التى تهم المرأة المصرية وستبذل الوحدة ولجنتها الرئيسية قصارى جهدها للوصول الى كافة العاملات بالوزارة مشيرة الى انه جارى التنسيق لعقد ورش توعية للعاملات بجميع الهيئات والجهات التابعة على التوالي.