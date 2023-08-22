هشام عباس يتألق على خشبة المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أحيى الفنان هشام عباس مساء اليوم حفلًا موسيقيًا على المسرح المكشوف لمكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي العشرون، وذلك وسط حضور جماهيري ضخم.

رحب الفنان هشام عباس بجمهور الإسكندرية، وتقدم بالشكر إلى مكتبة الإسكندرية والقائمين عليها على التنظيم الرائع للمهرجان هذا العام والتنوع الثري في فعالياته وحفلاته.

وقدم هشام عباس باقة من أغانيه المميزة أبرزها: بالحب هتاخدي عيني، قول عليا مجنون، فاكر أيام لمتنا، بتمنالك، حمادة عزو، كدا رضا، لا كان على الخاطر، سهران أعد النجوم، زمان وأنا صغير، لولا عيونك دول.

جدير بالذكر، أن مكتبة الإسكندرية تنظم مهرجان الصيف الدولي هذا العام في دورته العشرين خلال الفترة من 3 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2023، وتستضيف من خلال المهرجان نخبة كبيرة من الفنانين والأدباء والشعراء من مصر وخارجها أيضًا، ويدعم المهرجان بشكل خاص الفرق الشبابية المتميزة وأعمالهم، بالإضافة إلى مشاركة كبار الفنانين المصريين.