نقيب التمريض تكرم الكوادر المتميزة بالقليوبية بحضور قيادات الصحة

كتبت آية دعبس

نظمت النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، احتفالية بمحافظة القليوبية، تأتى فى إطار سلسلة التواصل الدائم والبناء بين النقابة العامة للتمريض وفروعها وأعضاء المهنة في مختلف محافظات مصر.

حضر الاحتفالية الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، والدكتور جمال سلامة مدير عام فرع التأمين الصحي بالقليوبية، بالإضافة إلى عددًا من قيادات الصحة وبحضور مدير التمريض بمديرية الشئون الصحية ومديري تمريض جميع مستشفيات محافظه القليوبية.

بدء الحفل بالسلام الجمهوري والقرآن الكريم وعرض فيديو عن مجهودات التمريض فى المنظومة الصحية ودوره على مر العصور، كما تلى الحضور من أطقم التمريض قسم مهنة التمريض الجديد.

ووجهت نقيب التمريض تحية شكر وتقدير لكافة أطقم التمريض بمصر على دورهم وتفانيهم فى العمل، كما كرمت نقيب التمريض أعضاء هيئة التمريض بمحافظة القليوبية من الكوادر المتميزة.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود، على تقديم مجلس النقابة للدعم اللازم لكافة أطقم التمريض، كما ناقشت خلال الاحتفالية أهمية ميثاق أخلاقيات المهنة.