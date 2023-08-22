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نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. إعلان توزيع 453 ألفًا و949 طالبًا

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 11:53 ص
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. إعلان توزيع 453 ألفًا و949 طالبًا موقع التنسيق الإلكترونى - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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أعلن مكتب تنسيق القبول نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للتنسيق، الثلاثاء، مؤكدا أن التزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة على الموقع وفقاً لآخر تسجيل قام به الطلاب وفى حدود القواعد والشروط، موضحا أنه بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق الإلكترونى قد أتم توزيع عدد (453949) طالبًا فى المرحلتين الأولى والثانية خلال أسبوعين فقط من بدء العمل.
 
 
وأكد مكتب التنسيق أن اجمالى عدد الطلاب المستنفدين للرغبات بطلاب المرحلة الثانية  14972 طالبًا وطالبة رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم وسيتم إتاحة الفرصة لإبداء رغبات جديدة، بالإضافة إلى إتاحة تسجيل الرغبات أمام الطلاب الذين تخلفوا عن التقدم برغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى والبالغ عددهم 5747 طالبا وطالبة بالمرحلة الثانية للتنسيق.

وكان اتاح موقع التنسيق الإلكترونى باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023 ، وذلك بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، حيث يتمكن الطالب من الدخول على موقع التنسيق لتسجيل الرغبات مرة أخرى.

وكان أكد مكتب تنسيق القبول بالجامعات أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة استنفد 14972 طالبا وطالبة رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية، وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم وسيتم إتاحة الفرصة لإبداء رغبات جديدة.

 


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