نائب محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لمتابعة مقترحات مشروعات "حياة كريمة"

سوهاج عمرو خلف

عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعا مع عدد من أعضاء الغرفة المركزية لمتابعة شكاوى ومقترحات المشروع القومي لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، بحضور الدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان ورئيس الغرفة، وممثلي وحدة "حياة كريمة"، ومبادرة "صوتك مسموع"، وإدارات "البوابة الإلكترونية، والأزمات، والمتابعة"، بديوان عام المحافظة.

ورحب نائب المحافظ خلال الاجتماع بأعضاء الغرفة، موجها الشكر لجميع المشاركين على الجهد المبذول خلال المرحلة الماضية، مؤكدا أهمية عرض الطلبات الخاصة بالغرفة المركزية بشكل دوري من خلال المجلس التنفيذي للمحافظة.

وأكد " القاضي " ضرورة تطوير آليات العمل خلال المرحلة القادمة، موجها برصد أهم المشكلات الخاصة بحياة كريمة على مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على سرعة تذليل العقبات وحلها بشكل جذري .

جدير بالذكر، أنه تم رصد عدد من الشكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي منها " وجود مخالفات وردم بمجلس قروي إدفا نجع الدير، وتم التعامل مع الشكوى وإزالة المخالفات، وفصل التيار الكهربائي عن منطقة الكورنيش الشرقي بجوار مربع سكني، وتم التعامل معها وإعادة التيار الكهربائي، وكذلك قطع مياه بشارع التل بناحية عامر بالمراغة، وشكوى من عدم الانتهاء من أعمال خط الطرد محطة رفع العمور وتم حلها، وايضا تضرر بعض الأهالي بمركز جرجا من عدم تغطية وتسوية الطريق، وتمت إزالة الأسباب، بالإضافة إلى تضرر الأهالي من عدم وجود إنارة الأعمدة بالطرق المؤدية لأعمال الصرف الصحي بالدويرات بالمنشاة، وتم حلها أيضا .