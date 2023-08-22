اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 12:18 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

ميقاتي يجتمع باللجنة المكلفة بوضع اقتراحات لتعديل قانون النقد والتسليف

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 12:00 ص
ميقاتي يجتمع باللجنة المكلفة بوضع اقتراحات لتعديل قانون النقد والتسليف ميقاتي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اجتماعًا للجنة المكلفة بوضع اقتراحات لتعديل قانون النقد والتسليف في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية بالعاصمة بيروت.

شارك في الاجتماع وزير العدل هنري خوري وزير المالية يوسف الخليل والوزيران السابقان إبراهيم نجار وشكيب قرطباوي وعدد من الخبراء.

وأكد وزير العدل - عقب اللقاء - أن اللجنة بحثت في اقتراح أفكار جديدة لتعديل قانون النقد والتسليف، موضحًا أن الأمور الأساسية في القانون لا تمس ولكن هناك بعض النقاط يمكن أن يطرأ عليها تعديلات تجميلية فقط.

 


ميقاتي

قانون النقد والتسليف

لبنان

الازمة اللبنانية

اخبار لبنان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة