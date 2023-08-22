

وثمن المندوب البريطاني - خلال جلسة بشأن ليبيا في مجلس الأمن حسبما أفادت قناة الوسط الليبية - جهود الممثل الخاص عبدالله باتيلي لتيسير التفاوض بين الأطراف الفاعلة سياسيا في ليبيا من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي، محذرا من تداعيات العنف الذي شهدته العاصمة الليبية طرابلس ودول الجوار.



وتابع أن الأطراف الليبية ينبغي أن تقدم تنازلات والتواصل مع باتيلي لإعطائه فرصة للتوصل لأجواء مواتية لإجراء انتخابات.



ويعقد مجلس الأمن جلسته بهدف بحث سبل التغلب على حالة الجمود القائمة في ليبيا منذ تعذُّر إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021.