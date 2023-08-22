مناظرة الجمهوريين.. 8 أسماء تسعى لمنافسة ترامب على الترشح لرئاسة أمريكا

كتبت ريم عبد الحميد

تنعقد المناظرة الأولى للمتنافسين على ترشيح الحزب الجمهورى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 غدا الأربعاء، فى غياب دونالد ترامب المرشح الأبرز والأوفر حظا حتى الآن.

وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن ثمانية جمهوريين يأملون لملاحقة ترامب سيشاركون فى المناظرة التي ستعقد فى مدينة ميلووكى، بحسب ما أعلنت اللجنة الوطنية الجمهورية.

وهؤلاء الثمانية هم حاكم فلوريد رون ديسانتيس، الذى كان المنافس الأقرب لترامب فى أغلب الاستطلاعات، ونائب ترامب السابق مايك بنس، وحاكم نيوجيرسى السابق كريس كريستى، الذى كان حليفا لترامب قبل أن ينقلب عليه ومعارض آخر لترامب وهو حاكم أركنساس السابق أسا هاتشنسون.

ويشارك فى المناظرة أيضا اثنان بارزان من ولاية كارولينا الجنوبية، وهما السيناتور تيم سكوت، ونيكى هايلى، سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة. وسينضم إليهم القادم الجديد إلى عالم السياسة فيفيك راماسوامى وحاكم نوري داكوتا دوج بورجام.

وأشارت الصحيفة إلى أن المرشحين سيمنحون الجمهوريين مجالا متنوعا فى محاولة إيجاد منافس لجو بايدن: حيث يشارك ستة من حكام الولايات السابقين أو الحاليين، ومرشح من السود، ومرشحين من أصول هندية وامرأة ونائب رئيس سابق.

وهناك أسماء أخرى رشحت نفسها فى السباق الجمهورى، لكنها لم تستوف بعد الشرط الذى حددته اللجنة الوطنية الجمهورية بجمع أموال من 40 ألف مانح على الأقل، وتحقيق نسبة 1% على الأقل فى استطلاعات الرأي الوطنية وعلى مستوى الولايات. إلا أن مسئولين مطلعين على قرار اللجنة قالوا إن ثلاثة أسماء سقطت تماما من احتمالات المشاركة، وهم بيرى جونسون رجل الأعمال الذى سبق وترشح لمنصب حاكم ميتشيجان، وفرانسيس سواريز، عمدة ميامى، ولارى إيلدر مقدم البرامج الحوارية، والذى خاص محاولة للترشح لمنصب حاكم كاليفورنيا من قبل.