مناظرة أكثر من مليون طفل منذ انطلاق المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" فى الدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

استعرض الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، نتائج أعمال مبادرة " 100 يوم صحة " فيما يخص الخدمات الوقائية والتطعيمات، وذلك منذ انطلاقها في جميع وحدات ومستشفيات المحافظة وفي أماكن التجمعات.

وأفاد مكين أن معدلات في تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية ارتفعت بشكل ملحوظ ضمن المبادرة حيث بلغ عدد الأطفال الذين تم مناظرتهم مليون و236 ألف طفل وطفلة فيما جرى تطيعم نحو 136 ألفاً و 839 طفلا.

وأوضح وكيل الوزراة أن إدارة مراقبة الأغذية قامت بتكثيف حملاتها وتم المرور على 3318 منشأة وتحرير نحو 1833 محضرا إلى جانب إعدام ما يقارب 19 ألف طن من مواد غذائية متنوعة و 3831 لتر من عصائر والبان غير صالحة للاستهلاك الأدمى.

واضاف أنه خلال مبادرة 100يوم صحة تم المرور على عدد 166محطة مياه، وعدد81 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي علاوة على سحب عينان من 57 حمام سباحة.

وأشار الدكتور أحمد المكاوى منسق المبادرات الرئاسية أنَّ خدمات المبادرة يتم تقديمها عن طريق الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى فرق عمل لإجراء مسح ميداني من خلال المرور على المنازل لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية، وحصر جميع المتخلفين عن التطعيم، من خلال تخصيص فرق متنقلة لتقديم كافة الخدمات الصحية والوصول إلى أكبر قدر من المواطنين.

جدير بالذكر أن مبادرة "100 يوم صحة" انطلقت تحت شعار "أنزل وأكشف واطمئن من كل مكان في مصر"، لتقدم جميع الخدمات الصحية سواء الوقائية والتي تشمل التطعيمات واللقاحات والعلاجية وخدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي، وتقدم المبادرة خدماتها بالمجان خلال 100 يوم.