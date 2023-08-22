اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 07:41 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مقتل طفل إثر إطلاق نار أمام مبنى في "نيم" جنوبي فرنسا

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 07:04 م
مقتل طفل إثر إطلاق نار أمام مبنى في "نيم" جنوبي فرنسا الشرطه الفرنسيه
أ ش أ

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لقي طفل يبلغ من العمر 10 أعوام مصرعه في حي "بيسفين" جنوب غرب مدينة "نيم" جنوب فرنسا إثر عملية إطلاق نار وقعت أمام أحد المباني، وتوجهت الشرطة الفرنسية على الفور إلى مكان الحادث بعد سماع إطلاق عدة طلقات.

وبعد ذلك بقليل، وصل إلى مستشفى "نيم" رجل يبلغ من العمر 27 عاما برفقة ابن أخيه وكان مصابا بثلاث طلقات، بينما لقي أحد الأطفال، ويبلغ 10 أعوام مصرعه متأثرا بإصابته بعيار ناري في الظهر.

وأكد الرجل المصاب أنه أوقف سيارته أمام المبنى الذي يقيم فيه، وسمع دوي إطلاق نار، فانطلق بسيارته مذعورا لمغادرة المكان ولم يدرك أن ابن أخيه قد فارق الحياة إلا عند وصوله إلى المستشفى، مضيفا أن مطلق النار غادر المكان في سيارة برفقة ثلاثة أشخاص آخرين، وتم العثور على هذه السيارة في منطقة مجاورة.

وفي هذا الصدد، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس (تويتر سابقا)"، "يبدو أنه حادث متعلق بتصفية حسابات بين مهربين مخدرات.. مأساة كبيرة لن تمر دون عقاب، واعتقلت الشرطة بالفعل العديد من المهربين في الأسابيع الأخيرة وستكثف تواجدها بكل حزم".

ومن المقرر نشر قوات "سي آر إس -8" في المكان، حيث تم تشكيلها عام 2021 بهدف التدخل في حالات العنف.

وفي السياق، ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية أن محافظ إقليم "جار" بجنوب فرنسا والمدعي العام في مدينة "نيم"، سيعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا الساعة 11:30 صباحا (حسب التوقيت المحلي للبلاد)، وذلك بعد مقتل الطفل.

 


مقتل طفل

إطلاق نار

فرنسا

اخبار فرنسا



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