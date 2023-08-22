مصرع شقيقين داخل حفرة بمنزل فى قرية سلامون بسوهاج.. صور

استقبل مستشفى طما المركزى شمال محافظة سوهاج، شقيقين يقيمان بناحية قرية سلامون دائرة مركز طما، جثتين هامدتين، وتم التحفظ عليهما داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ من الوحدة المحلية لقرية سلامون يفيد بوفاة شخصين داخل حفرة بدائرة المجلس، تم الدفع بقوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية لمكان الحادث وتم انتشال الجثتين.

وعقب الانتقال والفحص تبين من خلال المعاينة وصول م. ع. أ 21 سنة وشقيقه أ. ع. أ 16 سنة إلى يقيمان بناحية قرية سلامون دائرة مركز طما إلى المستشفى المركزى جثتين هامدتين، وتم التحفظ عليهما داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق.

انتقللت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى مكان الواقعة وتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حول الواقعة وظروفها وملابساتها وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة.