مصرع شاب ونجاة أسرته نتيجة سقوط سيارتهم في إحدى ترع الدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

لقى شاب مصرعه في حادث انقلاب سيارة وسقوطها في الترعة ونجاة بقية أفراد أسرته في محافظة الدقهلية

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بوقوع حادث سقوط سيارة بترعة البشمور بنطاق المركز.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر، إلى مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين سقوط السيارة رقم د ق ب 8313، وسقوطها بترعة البشمور ووفاة قائدها محمود محمد مسعد المتولي 25 عام، مهندس مقيم قرية الدراكسة مركز منية النصر.

وتبين أن المتوفى كان متجها لحضور حفل عرس بسيارته الخاصة، وكان بصحبة والده ووالدته وشقيقه بقرية كفر أبو علي مركز دكرنس، وخلال سيره اختلت عجلة القيادة بيده وسقطوا جميعًا في مياه الترعة وتم إنقاذ جميع أفراد الأسرة ووفاته.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.