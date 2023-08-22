محور دراو قاطرة على طريق التنمية بمحافظة أسوان.. فيديو

تواصل الدولة المصرية تنفيذ مشروعاتها القومية في كل المحافظات، وفى محافظة أسوان تعمل وزارة النقل على تنفيذ محور دراو التنموي ويربط المحور بين الطريق الزراعى الشرقى "القاهرة – أسوان" حتى الطريق الصحراوى الغربى "القاهرة – أسوان" عابرًا نهر النيل والطريق الزراعى الغربى "القاهرة – أسوان" جنوب مدينة دراو بأسوان.

ويساهم المحور في ربط مناطق التنمية غرب النيل مع الطريق الصحراوي الغربي والشرقي مع مناطق الكتل السكنية والمساهمة في ربط مناطق المحاجر على طريق بلانة / كلابشة بالصحراوي الغربى، بالإضافة إلى خدمة مشروع الطاقة الشمسية ببنبان.

ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترًا لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية بإنشاء عدد من المحاور العرضية المتكاملة للربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

وحرصت وزارة النقل على تقليل المسافات بين المحاور العرضية على نهر النيل إلى 25 كم ويجرى التخطيط لإنشاء 34 محورًا جديدًا على النيل ليصبح إجمالي عدد المحاور 72 محورًا بدلاً من 38 محورًا قبل يونيو 2014، وتم إنجاز 13 محورًا بعد يونيو 2014 وجارٍ حاليًا تنفيذ 21 محورًا جديدًا من أهمها بديل خزان أسوان – دراو – الفشن – أبو تيج – شمال الأقصر – منفلوط – تلا / طنوب.