محاور بديلة بعد غلق طريق الفيوم الصحراوى بسبب إنشاء الممشى السياحى.. صور

كتب عبد الرحمن سيد

حددت إدارة المرور، مجموعة من التحويلات المرورية بالتزامن مع إجراء عملية غلق كلى بطريق الفيوم الصحراوى بالاتجاهين "بالتناوب" لمدة 6 أيام، بسبب إنشاء الممشى السياحى للمتحف المصرى الكبير، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة قامت بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية :-

- حركة سير المركبات بطريق الفيوم بالاتجاه القادم من طريق الفيوم وترغب بالسير اتجاه ميدان النصر يتم الدخول يمينًا إلى الطريق الذى تم استحداثه "الطريق البديل" ثم العودة مرة اخرى للطريق الاصلى عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكُلى.

- حركة سير المركبات بطريق الفيوم بالاتجاه القادم من طريق المنصورية وترغب بالسير اتجاه طريق الفيوم يتم الدخول يمينًا إلى الطريق الذى تم استحداثه "الطريق البديل" ثم العودة مرة اخرى للطريق الاصلى عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكُلى.

وكشف مصدر أمنى، أنه فى اطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالممشى السياحى بالمتحف المصرى الكبير أعلى ميدان الرماية - طريق الفيوم المقرر انشاؤه والذى يربط بين المنطقة الأثرية "الأهرمات والمتحف المصرى الكبير الامر الذى يتطلب رفع الكمر الخرسانى الخاص بالممشى السياحى مضيفا أن تلك الأعمال تستلزم إجراء غلق كُلى بطريق الفيوم بالاتجاهين "بالتناوب" وذلك لمدة 6 أيام على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة وهى على النحو التالى :-

- الاتجاه القادم من طريق الفيوم اتجاه شارع ميدان النصر تبدأ الأعمال من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس 24/8/2023 م.

- الاتجاه القادم من طريق المنصورية وطريق إسكندرية الصحراوى اتجاه طريق الفيوم تبدأ الأعمال من السـاعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 25/8/2023 م وحتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023م.

وأستطرد المصدر، بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذه لوضع اللوحات الإرشادية الخاصة بمنطقة الأعمال وكذلك وسائل الامن الصناعى من كشافات إضاءة - الطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.













