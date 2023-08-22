محافظ كفر الشيخ: استلام رابع دفعة من لحوم الأضاحى لتوزيعها على 2000 أسرة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول الدفعة الرابعة من لحوم الأضاحي البلدي، الواردة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي، لتوزيعها على 2000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة، وجرى توزيع 8 أطنان على 8 آلاف أسرة، مشيداً بدور وزارة الأوقاف البارز في الوصول بهذه اللحوم للأسر الأولى بالرعاية من خلال التضامن الاجتماعي.

وشهد اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير المساعد، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، وصول الدفعة الرابعة للحوم الأضاحي البلدية، لتوزيعها على المستحقين من خلال مديرية تضامن كفر الشيخ.