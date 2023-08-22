اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 05:57 م
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محافظ كفر الشيخ: استلام رابع دفعة من لحوم الأضاحى لتوزيعها على 2000 أسرة

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 04:33 م
محافظ كفر الشيخ: استلام رابع دفعة من لحوم الأضاحى لتوزيعها على 2000 أسرة وصول الدفعة الرابعة من لحوم الأضاحي
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول الدفعة الرابعة من لحوم الأضاحي البلدي، الواردة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي، لتوزيعها على 2000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة، وجرى توزيع 8 أطنان على 8 آلاف أسرة، مشيداً بدور وزارة الأوقاف البارز في الوصول بهذه اللحوم للأسر الأولى بالرعاية من خلال التضامن الاجتماعي.
 
وشهد اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير المساعد، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، وصول الدفعة الرابعة للحوم الأضاحي البلدية، لتوزيعها على المستحقين من خلال مديرية تضامن كفر الشيخ.
 

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