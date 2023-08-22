محافظ القليوبية يتفقد مشروعات فى الخصوص والخانكة بتكلفة 38 مليون جنيه

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عددًا من المشروعات التى يتم تنفيذها بمدينة الخصوص ومدينة الخانكة، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والمساهمة فى توفير حياة كريمة لهم.

وتفقد المحافظ مشروعات مدينة الخصوص الخاصة بقطاع التربية والتعليم، حيث وضع حجر الأساس للمدرسة الرسمية لغات بالخصوص إحلال جزئى بعدد 16 فصلا، بتكلفة 11 مليونا و300 ألف جنيه، وتبلغ المساحة الإجمالية للمدرسة 8252 مترا والمبنى الجديد على مساحة 314 مترا، وعدد الفصول قبل التوسعة 96 فصلا، ليصل إجمالى الفصول بعد التوسعة 112 فصلا.

كما تفقد المحافظ أعمال توسعة لمدرسة الشهيد تامر حسين لطفى (توسع وصيانة) عدد 7 فصول بتكلفة 7 ملايين جنيه، وتبلغ المساحة الإجمالية للمدرسة 2200 متر، والمبنى الجديد 165 مترا، وتم توسعة المدرسة بعدد 7 فصول، وبذلك يصل إجمالى الفصول إلى 23 فصلا.

كما تفقد المحافظ مدرسة أبو زعبل البلد الاعدادية (إحلال جزئي) 34 فصلا بتكلفة 20 مليون جنيه، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمدرسة 4700 متر، والمبنى الجديد على مساحة 576 مترا، وبذلك يصل إجمالى الفصول بالمدرسة بعد أعمال التوسعة 58 فصلا دراسيا، مشيدًا بمستوى حجم الأعمال والإنشاءات المنفذة، يأتى هذا فى إطار تنفيذ خطة المحافظة للتوسع فى إنشاء وتطوير العديد من المدارس للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

ووجه المحافظ بضرورة أن يتوازى مع هذه الأعمال تكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل والدهانات والتشجير، مع زيادة المسطحات الخضراء لإعطاء المظهر الجمالى والحفاظ على البيئة بما يتواكب مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "المشروعات الخضراء الذكية"، لتصبح مدارسنا عبارة عن صروح جمالية وحضارية بشكل راقى يحفز أبناءنا على الجدية والجد والاجتهاد فى التحصيل الدراسى، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير حديقة نسمة على مساحة 4 أفدنة، حيث تم الانتهاء من أعمال شبكة الرى ودهان البلدورات الداخلية للحديقة وصيانة أعمدة الإنارة، حيث وجه بالحفاظ على الحديقة وإجراء الصيانة اللازمة لها ورى الأشجار بانتظام.

ووجه "الهجان"، باستغلال مساحات من الحديقة لإقامة مشروعات استثمارية (تجارية وخدمية وترفيهية) لخدمة رواد الحديقة، بالإضافة إلى استغلال الأراضى الفضاء أملاك الدولة لإنشاء مشروعات خدمية واستثمارية، وطلب المحافظ إعداد الدراسات اللازمة لاختيار أنسب المشروعات التى يحتاج إليها المواطنون من خلال الدراسات الميدانية واستطلاع آرائهم والتأكيد على المشروعات ذات البعد الاجتماعى والاقتصادى، التى توفر فرص عمل للشباب بالإضافة إلى إنشاء مشروعات استثمارية تساهم فى التطوير الحضرى لتلك المناطق.

يذكر أن الخطة الاستثمارية لمدينة الخصوص سوف تتم فى قطاع الرصف لرصف عدد من الشوارع، منها شارع الترعة الكردية من شارع الخليج وكذلك شارع الأمير العمومى حتى نفق الأمير ورصف بالانترلوك شوارع داخل المدينة منطقة الساحل من محطة الشجرة حتى مسجد الحفير، بالإضافة إلى رصف الانترلوك بشوارع منطقة الرزقة من شارع مستودع الأنابيب حتى شارع 8، كما سيتم فى قطاع تحسين البيئة تطوير أسطول الحملة الميكانيكية بالخصوص، كما سيتم تطوير ورفع منظومة الإنارة بالخصوص.

وبالنسبة للخطة الاستثمارية لمدينة الخانكة سيتم رصف شارع مدرسة الشمس التجريبية ثم رصف شارع المقابر ورصف متفرعات شرق السكة الحديد، بالإضافة إلى تركيب عدد من البلاط الانترلوك بالمدينة كما سيتم دعم أسطول الحملة الميكانيكية بعدد من المعدات.

جاءت الجولة بحضور كل من اللواء فرج هويدى رئيس مجلس مدينة الخصوص، ومجدى نجاح رئيس مجلس مدينة الخانكة، والمهندس مصطفى عبد الفراج مدير الأبنية التعليمية، وسماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.