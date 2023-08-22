محافظ القليوبية: استبدال المقاولين المتباطئين بمشروعات حياة كريمة بشبين القناطر

تفقدَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، خلال جولة مفاجئة بقرى مركز شبين القناطر، عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، يأتى ذلك ضمن جولات المحافظ المكثفة لمُتابعة إنجازات مشروعات المبادرة الرئاسية للانتهاء منها فى التوقيتات المُقررة لإدخالها الخدمة للتيسير على المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم.

واستهل محافظ القليوبية، جولته بتفقد المجمع الخدمى بقرية القشيش والذى تبلُغ مساحته 700م2 بتكلفة 9 ملايين جنيها بنسبة تنفيذ تخطت الـ95%، وجارى تجهيز المُجمع لنقل الموظفين خلال الأسبوع الجارى وفتح المجمع أمام المواطنين لخدمتهم، كما تم تفقد المجمع الخدمى بقرية الجعافرة والمُقام على مساحة 700م2 بتكلفة 9 ملايين جنيه بنسبة تنفيد 98%، وجارى الانتهاء من أعمال الكهرباء والدهانات ونقل الموظفين مباشرة والعمل بكامل طاقة المجمع واستقبال المواطنين، بالإضافة إلى تفقد المُجمع الخدمى بقرية نوى والذى تبلُغ مساحته 700م2 بتكلفة 9 ملايين جنيه بنسبة تنفيذ 98%، وجارى الانتهاء من التشطيبات النهائية وتشغيل المجمع واستقبال للمواطنين.

ووجه "الهجان"، مشرفى جهاز التعمير بتكثيف ورديات العمل وإنهاء أعمال النظافة والتشطيبات النهائية ونقل الموظفين للمجمعات الثلاثة وتشغيلهم إداريًا الأسبوع المُقبل، بالإضافة إلى كتابة اسم القرية بجوار كل مُجمع خدمي.

وفى قطاع الصحة تفقدَّ "الهجان"، الوحدة الصحية بقرية الجعافرة والمُقامة على مساحة 1700م2، بتكلفة 34.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 90%، وجارى الانتهاء من تشطيبات أعمال الكهرباء والميكانيكا وتسليم الوحدة خلال أسبوعين ودخولها الخدمة، كما تم تفقد المركز الطبى بقرية نوى والذى تبلُغ مساحته 2000م2 بتكلفة 40 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 95%، وجارى استكمال أعمال الكهرباء والتشطيبات النهائية وتسليم المركز وتشغيله ليستفيد مواطنين القرية من الخدمات الطبية بشكل مُتكامل.

وشدد "المحافظ"، على ضرورة دفع الأعمال وتسريع وتيرة العمل مع استمرار المرور الميدانى على جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية التى لم تكتمل وتذليل كافة المعوقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مقاولين الأعمال المُتباطئين فى العمل واستبدالهم لنهو المشروعات الخدمية فى مُدتها المُحددة ليستفيد المواطنين بكافة الخدمات.

وفى قطاع الحماية المدنية تفقدَ المحافظ، نقطة إطفاء قرية الجعافرة والتى تبلُغ مساحتها 240م2 بتكلفة 4.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 50%، وتم الانتهاء من الهيكل الخرسانى وتوريد الكهرباء، بالإضافة إلى تفقد نقطة إطفاء قرية طحانوب المُقامة على مساحة 240م2 بتكلفة 4.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 50%، مشددا ببذل مزيد من الجهد ومضاعفة العمال لإنجاز نقاط الإطفاء ودخولها الخدمة بتلك القُرى لتحقيق الأمن والسلامة للمواطنين.

وتابع "المحافظ"، أعمال إنشاء مركز تأهيل شبين القناطر الرئيسى والذى يُقام على مساحة 1520م2 والمكون من أرضى + دور علوى بتكلفة 19.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 45%، وجارى الانتهاء من أعمال مبانى الهيكل الخرسانى، وسيخدم المركز جميع قُرى مركز شبين القناطر وتيسير جميع أعمال ذوى الاحتياجات الخاصة والشئون الاجتماعية.

كما تفقد "المحافظ" الوحدة الاجتماعية بقرية الحصافة والتى تبلُغ مساحتها 900م2 بتكلفة 9.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 75%، وتم توريد جميع مستلزمات الوحدة وجارى استكمال أعمال التشطيبات النهائية الداخلية والخارجية وتسليم المركز ودخوله الخدمة فى أقرب وقت ممكن.

وفى قطاع الطُرق تفقدَّ محافظ القليوبية، أعمال رصف طريق كفر الجسر بقرية كفر شبين والذى يبلُغ طوله 900 متر وجارى رش المادة اللاصقة ومن ثم الطبقة السطحية والنهائية، وقد تم الانتهاء من أول 500 متر وجارى استكمال أعمال المسافة المُتبقية.

وفى ختام الجولة وجه محافظ القليوبية بسرعة إنهاء الأعمال الغير مُكتملة فى المواعيد المُقررة لها وتكثيف العمالة لسرعة الإنجاز ورفع مُعدلات التنفيذ فى جميع المشروعات بمختلف القطاعات والمُدرجة ضمن أعمال المبادرة، مؤكدًا أن مبادرة "حياة كريمة" تهدُف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالقُرى الأكثر احتياجًا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، لافتًا بأن المبادرة تعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها توفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين ظروف معيشتهم ورفع مستوى جودة الحياة لأهالينا فى تلك القُرى.

جاءت الجولة بحضور خالد العرفى رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، والمهندس خالد صلاح المشرف العام لمشروعات حياة كريمة بجهاز التعمير.