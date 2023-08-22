محافظ الدقهلية: استثناء طلاب الدمج بالمدارس الفنية من شرط المجموع لإلحاقهم بأقرب مدرسة

الدقهلية شريف الديب

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، استثناء طلاب الدمج بالمدارس الفنية من شرط المجموع والحاقهم باقرب مدرسة فنية لمحل اقامتهم للعام الدراسي 2023/2024 وذلك تيسيرا عليهم وعلي ذويهم ومراعاة لظروفهم وضمانا لكفالة واستمرارية دمجهم وتوفير الرعاية التعليمية لهم.

جاء قرار محافظ الدقهلية بناء علي ما عرضه ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وفي هذا الصدد قال "مختار" إن الدمج لذوي الإعاقة في التعليم وفقا لقدراته وإمكاناته يكسبه مهارات جديدة مما يجعله يتعلم ويواجة صعوبات الحياة، ويكتسب عددا من الفرص التعليمية والنماذج والمهارات المناسبة التي تعود بالنفع على المجتمع بأكمله والمشاركة فى الأعمال والأنشطة يشجعه على البحث عن ترتيبات حياتية أكثر إعتيادية واضاف ان الدمج يساعد الأشخاص العاديين أن يتعودوا على تقبل ذوي الاحتياجات الخاصة ويشعرون بالارتياح مع أشخاص مختلفين عنهم مشيرا أن الدمج في التعليم للمعاقين مع أقرانهم العاديين له قيمة كبيرة تعود على المجتمع من خلال جعل التعليم أكثر فاعلية لهؤلاء الأشخاص فالكثير منهم يحقق تقدما ملحوظا في التعليم بجميع مراحلة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي اطار تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، بشأن تقديم كافة اوجه الدعم والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظات وذلك من خلال تنسيق "صندوق قادرون باختلاف" مع كافة الاجهزة والوزارات والمجتمع المدني للمساهمة في توفير فرصة الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للاشخاص ذوي الاعاقة.

وبالتنسيق والتعاون القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتنفيذا لقانون حقوق ذوي الاعاقة رقم 10 لسنة 2018 لدمج ذوي الاعاقة في المنظومة التعليمية بالدقهلية.