محافظ أسوان: تخطينا المستهدف من توريد القمح بنسبة 198.3%

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن ذلك جاء نتيجة لما تم تقديمه من التسهيلات المختلفة للمزارعين لإنجاح الموسم واستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى، وهو الذى تجاوز الأعداد المستهدفة.

وأوضح عطية، أنه تم توريد 148 ألفا و81 طنا بصوامع وشون وبناكر وهناجر المحافظة، فيما تم نقل 112 ألف و 152 طن للمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة بالمحافظات الأخرى، وهو الذى توازى مع تخصيص 2940 طنا للتقاوى.

ومن جانبه، أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام التموين بأنه بالتنسيق مع الجهات المعنية تم تخطى نسب المستهدف ، والوصول لهذا الإنجاز تواكباً مع صدور قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين بصرف كميات من النخالة الخشنة بمقدار 10 كجم عن كل طن قمح يتم توريده بالمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية ، وهو الذى كان له الأثر الأكبر فى تحفيز المزارعيين لتوريد كميات القمح بشكل أكبر.

وأشار إلى أنه تم إغلاق المواقع التخزينية منذ الأمس الإثنين 21 أغسطس الجارى بدائرة المحافظة ، ويتم سحب واستخدام الأقماح المحلية لموسم الحصاد 2023 للطحن من المواقع التخزينية المحددة من برامج القمح التموينى وطبقاً لنسب الخلط المقررة.