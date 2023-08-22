محافظة القاهرة: إنشاء 6 أسواق جملة على غرار العبور وتطوير 84 سوقا

كتب الأمير نصرى

أكد اللواء إبراهيم عوض المتحدث الاعلامي لمحافظة القاهرة، أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة، لإنشاء مناطق حضارية بدلًا من الأسواق العشوائية.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية برنامج "من مصر" المذاع على قناة cbc، مع الإعلامي جابر القرموطي، إنه تم تطوير ورفع كفاءة 84 سوق في محافظة القاهرة، وعلى رأسها سوق التونسي.

وشدد على أن الهيئة الهندسة للقوات المسلحة تعمل على إنشاء 6 أسواق جملة داخل القاهرة في منطقة شرق مدينة نصر، ومنطقة المقطم منطقة جنوب، على غرار سوق العبور، بما يساهم في توفير الوقت والتكلفة للمواطنين، بفضل هذه الاسواق.

وأشار إلى انه يتم التعامل مع الباعة الجائلين، بطرق احترافية، ويتم نقلهم لأسواق حضارية تؤمنهم وتؤمن المواطنين بالشارع.