اليوم السابع
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محافظة الجيزة تزيل 1310 حالات إشغال وتعد على أملاك الدولة بالدقى والعمرانية

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 02:52 م
محافظة الجيزة تزيل 1310 حالات إشغال وتعد على أملاك الدولة بالدقى والعمرانية حملات الإشغالات بالجيزة
كتبت – مرام محمد

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شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للشارع بالتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية بالمحافظة ورصد مخالفات المحال والمقاهى ورفع الإشغالات ومنع التعديات.

وتابع محافظ الجيزة الجهود الدورية لأجهزة المحافظة بشأن رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين حالة المرور وإزالة التعديات من الطريق العام.

وفى هذا السياق شن حي جنوب الجيزة حملة مكبرة شملت شوارع " المجزر الآلي، المنيب، البحر الأعظم، ميدان أم المصريين، ميدان الساحة الشعبية، ميدان الجيزة"، والتي تمكنت من التحفظ على 980 حالة إشغال وتعد للبائعين والمحال التجارية وإيداعها بمخازن الحي.

كما قام حي الدقى بتنفيذ حملة مكبرة شملت شوارع "السودان، إمتداد محيى الدين، التحرير، ميدان المساحة، جهينة، الدقى " والتى تمكنت من ضبط 8 درجات نارية مخالفة ومصادرة 330 حالة إشغال للكافيهات والمقاهي.

زتمكنت حملة من حى العمرانية وبالتنسيق مع شرطة المرافق من رفع الإشغالات وإزالة التعديات بشارع مصرف الكنيسة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات حيث تم تحرير 18 محضر مخالفة وإيداع المضبوطات بمخازن الأحياء.

حملات الإشغالات بالجيزة (2)
حملات الإشغالات بالجيزة

 

حملات الإشغالات بالجيزة (3)
حملات الإشغالات بالجيزة

 

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حملات الإشغالات بالجيزة

 

حملات الإشغالات بالجيزة (1)
حملات الإشغالات بالجيزة

اشغالات اشغالات المقاهي

مخالفات

الجيزة

حي الدقي



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