محافظة الإسكندرية تعلن طرح مناقصات ومزايدات علنية.. اعرف التفاصيل

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" عن طرح مناقصات و مزيدات علنية ، حيث أعلنت عن العمليات الآتية:



جلسة المزايدة يوم الإثنين 21/ 8/ 2023 1_ مزايدة علنية عامة لعملية حق استغلال المساحة الشاطئية أمام أبو العباس بنطاق حي الجمرك.

- قيمة التأمين المؤقت 100 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها



جلسة المناقصة يوم الثلاثاء 22/ 8/ 2023 2_ مناقصة عامة لعملية صيانة أجهزة الحاسب الآلي والطابعات وآلات التصوير وأجهزة الفاكس وملو الأحبار الخاصة بالطابعات والفاكسات وآلات التصوير الخاصة بالإدارات التابعة للديوان العام.

- قيمة التأمين المؤقت يبدأ من 100 جنيه وحتى 7 آلاف جنيه

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

والحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا يوم الجلسة الخاصة بكل عملية.

ويمكن الإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة أو عن طريق الدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل ، يسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه قرين كل عملية طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط ، يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقا لكراسات الشروط والمواصفات.

وتتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

على أن يكون آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.

للاستفسار رقم تليفون وفاكس/ 034234140