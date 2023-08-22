اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 04:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية صحة وطب

لقاح نوفافاكس المتطور يوفر استجابة عالية ضد سلالة إيريس EG.5 من كورونا

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 04:19 م
لقاح نوفافاكس المتطور يوفر استجابة عالية ضد سلالة إيريس EG.5 من كورونا لقاح كورونا من نوفافاكس يناسب سلالات اوميكرون
كتبت أمل علام

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قالت شركة نوفافاكس الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن لقاحها المحدث لفيروس كورونا القائم على البروتين ولّد استجابة مناعية ضد سلالة "إيريس" التي يطلق عليها EG.5 في الدراسات قبل السريرية، وذلك وفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز.

تزايدت حالات الإصابة بفيروس كورونا وحالات العلاج في المستشفيات في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، حيث نُسبت المزيد من الحالات في الأشهر الأخيرة إلى متغير EG.5 الفرعي - الملقب بـ ايريس "Eris"  وهو إحدى سلالات  أوميكرون Omicron  التي ظهرت أصلاً في نوفمبر 2021 .

وقالت الشركة إن لقاحها المضاد لفيروس كورونا كان فعالاً ضد متغيرات XBB الفرعية، بما في ذلك  EG.5.1 وXBB.1.16.6، في دراسات صغيرة أجريت على الرئيسيات الحيوانية وغير البشرية، موضحة أنها تعمل مع الهيئات التنظيمية العالمية لضمان توفر لقاحها المحدث في موسم الخريف.

وكان الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، مديرعام منظمة الصحة العالمية، قد أكد أنه قبل 3 أشهر، أعلنت نهاية كورونا كحالة طوارئ صحية عالمية، على الرغم من أنني قلت إنه لا يزال يمثل تهديدًا للصحة العالمية.

منذ ذلك الحين، استمر عدد الحالات المبلغ عنها وحالات دخول المستشفى والوفيات على مستوى العالم في الانخفاض، ومع ذلك، فإن عدد البلدان التي أبلغت منظمة الصحة العالمية بالبيانات قد انخفض بشكل ملحوظ، ففي الشهر الماضي، أبلغت 25 % فقط من البلدان والأقاليم عن وفيات إلى منظمة الصحة العالمية، وأبلغ 11% فقط عن دخول المستشفى والقبول في وحدة العناية المركزة، هذا لا يعني أن البلدان الأخرى ليس لديها وفيات أو حالات دخول إلى المستشفى، فهذا يعني أنها لا تبلغ منظمة الصحة العالمية عنها.

وأوضح، أن منظمة الصحة العالمية تتعقب حاليًا العديد من المتغيرات بما في ذلك متغير EG.5 ، أو ما يعرف باسم "إيريس"، والتي ننشر بشأنه تقييمًا للمخاطر، مضيفا، يبقى خطر ظهور متغير أكثر خطورة يمكن أن يتسبب في زيادة مفاجئة في الحالات والوفيات.

 


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