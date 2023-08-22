كفالة ترامب 200 ألف دولار بقضية التدخل بانتخابات الرئاسة فى جورجيا

كتبت ريم عبد الحميد

حدد قاضٍ فى مدينة أتلانتا كفالة 200 ألف دولار للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فى قضية التدخل فى الانتخابات، والمقامة ضده فى ولاية جورجيا. وحذر القاضي ترامب بضرورة عدم ترهيب أو تهديد الشهود أو أى من الأسماء الـ 18 الواردة معه فى لائحة الاتهام كشرط لاتفاق الكفالة.

وكان ترامب قد نشر على منصته للتواصل الاجتماعى تروث سوشيال إنه سيسلم نفسه للسلطات فى أتلانتا يوم الخميس، وحل التفاصيل اللوجستية فى ثلاث لمائح اتهام أهرى والتي رفعت ضده فى وقت سابق هذا العام.

وفى وقت سابق الاثنين، رفض المدعون الفيدراليون طلبا من محاميى ترامب لتأجيل محاكمة أخرى تتعلق بالتدخل فى الانتخابات فى واشنطن حتى إبريل 2026 على الأقل.

وبموجب الاتفاق القانوني فى جورجيا، فإن ترامب لا يمكنه التواصل مع أي من المتهمين الآخرين فى القضية إلا من خلال محاميه، كما تم توجيه الرئيس السابق بعدم القيام بأى تهديد مباشر أو غير مباشر من أي شكل ضد المجتمع، بما فى ذلك المنشورات على السوشيال ميديا أو إعادة نشر منشورات لأفراد آخرين.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الشروط المحددة كانت أكثر اتساعا من تلك التي تم وضعها للمتهمين الأخرين فى القضية حتى الآن، والتي لم تذكر السوشيال ميديا بشكل محدد. وفى السابق، أدلى ترامب بتصريحات تحريضية، وفى بعض الأحيان هجمات شخصية كاذبة، على مدعية جورجيا فانى ويليس، التي تقود القضية ضده.

وتم وضع اتفاق كفالة بقيمة 100 ألف دولار لجون إيستمان، أحد واضعى خطة استخدام ناخبين مزيفين لإبقاء ترامب فى السلطة، وفقا لوثائق المحكمة.