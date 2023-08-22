قطع المياه 6 ساعات عن مناطق بإمبابة والمنيرة الغربية بسبب الإصلاحات

كتبت – مرام محمد

كشفت محافظة الجيزة، عن انقطاع المياه بمناطق (البوهى، والمنيرة الغربية، والمنيرة الشرقية، وشارع التل)، لمدة 6 ساعات، وذلك ابتداءً من الساعة 12 مساء غد الأربعاء الموافق 2023/8/23 وحتى الساعة 6 صباح يوم الخميس الموافق 2023/8/24.

وأرجعت المحافظة سبب القطع إلى قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال إصلاحات نظراً لوجود ثقب في جسم المحبس قطر 300مم نهاية شارع البوهى ناصية شارع عمر بن الخطاب بشبكات مياه الوراق وما ينتج عنه من تسريب شديد للمياه يتم شفطه من الغرفة دورياً، مشيرة إلى أن الأمر سوف يتطلب غلق الخط قطر 1000 مم لتغيير المحبس.

ومن ناحيته، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للاعمال لسرعة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة

كما كلف المحافظ رؤساء أحياء إمبابة والمنيرة الغربية بالمتابعة الميدانية وإزالة اي معوقات أمام الشركة المنفذة.

وأوضحت محافظة الجيزة بأن الشركة سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الإتصال بالخط الساخن 125 لتلبية إحتياجاتهم فورا.