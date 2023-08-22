قطع المياه 4 ساعات عن بعض قرى الدقهلية لأعمال الإحلال والتجديد.. التفاصيل

الدقهلية - محمدالحبشي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب عن حوض الحرم وتقسيم بهاء وشارع صلاح سالم وأرض الكوكاكولا وطريق النوادى بطلخا، وذلك اليوم الثلاثاء لمدة 4 ساعات من الساعة 10:00 صباحًا وحتى الساعة 2:00 مساءًا.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال إحلال وتجديد عداية مياه قطر 8 بوصة المغذية لعزبة عربان من مرفق طلخا، والعداية المغذية لميت الكرماء.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.