قطع المياه 4 ساعات عن بعض قرى الدقهلية لأعمال الإحلال والتجديد.. التفاصيل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب عن حوض الحرم وتقسيم بهاء وشارع صلاح سالم وأرض الكوكاكولا وطريق النوادى بطلخا، وذلك اليوم الثلاثاء لمدة 4 ساعات من الساعة 10:00 صباحًا وحتى الساعة 2:00 مساءًا.
وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال إحلال وتجديد عداية مياه قطر 8 بوصة المغذية لعزبة عربان من مرفق طلخا، والعداية المغذية لميت الكرماء.
وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.
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