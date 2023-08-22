قطع المياه عن مدينة طما بسوهاج لمدة 4 ساعات لأعمال الصيانة

سوهاج - عمرو خلف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن قطع المياه عن مدينة طما ومجلس قروى مشطا وقريتى سلامون والمدمر الأربعاء فى تمام الساعة الواحدة صباحا وحتى الخامسة صباحا من نفس اليوم ولمدة 4 ساعات، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال الصيانة لمحطة مياه السكساكا السطحية.