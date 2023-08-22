اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 07:28 م
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قافلة بيطرية مجانية بقرية أبو مندور بدسوق فى كفر الشيخ

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 06:25 م
قافلة بيطرية مجانية بقرية أبو مندور بدسوق فى كفر الشيخ تقديم الخدمات البيطرية بقرية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظمت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، قافلة بيطرية مجانية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، تخفيفا عن كاهل المربين ، بقرية أبو مندور التابعة لمركز دسوق.
 
وقال الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري، إنه تم توقيع الكشف الطبي على 45 حالة باطنة، و7 سونار، و 14 تناسليات، و 5 جراحة، و72 رش جماعي وصرف العلاج المجانى اللازم للحالات المرضية، بحضور الدكتور عبد الستار شعوط، مدير إدارة الرعاية، والدكتورة أماني رامون، مدير إدارة دسوق، والدكتورة عماد عبد العزيز، طبيب إدارة الرعاية، والدكتورة مي هنداوي طبيب إدارة الرعاية، والدكتورة السيدة مرعي، رئيس قسم الرعاية بدسوق، والدكتور محمد ذكي، والدكتور محمد رأفت.
 
قافلة بيطرية بقرية بدسوق
قافلة بيطرية بقرية بدسوق

قافلة بيطرية بقرية بدسوق تقدم كافة الخدمات العلاجية
قافلة بيطرية بقرية بدسوق تقدم كافة الخدمات العلاجية
 
 
 

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